Вже 9 травня розпочнеться півфінальна стадія єврокубків 2022/23 – мадридський Реал і Манчестер Сіті з'ясують сильнішого у першому півфіналі ЛЧ. Надалі між собою зіграють Мілан з Інтером, а фіналісти Ліги Європи визначаться у парах Рома – Байєр та Ювентус – Севілья.

Саме від того, хто виграє Лігу чемпіонів/Лігу Європи, частково залежить доля українських клубів у кваліфікації ЛЧ 2023/24. Майбутній сезон Ліги чемпіонів, до слова, стане останнім зі звичним для нас форматом (32 команди з 8-ма групами) – вже за рік найпрестижніший євротурнір зазнає суттєвих змін.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу

Сезон 2021/22 (а саме за його підсумками визначалося представництво України у єврокубковій кампанії 2023/24) наша асоціація завершила на 12-й позиції таблиці коефіцієнтів УЄФА. Враховуючи, що УЄФА навряд чи скасує дискваліфікацію російських клубів (передумов для настільки швидкого завершення війни, на жаль, не видно), то Україна переміститься на 11-ту сходинку рейтингу асоціацій УЄФА. Все, як і рік тому. Дискваліфікація росіян від великого футболу зіграла нам на користь.

Регламент Ліги чемпіонів УЄФА (пункт 3.04) передбачає, що команда, яка стала чемпіоном 11-ї країни рейтингу асоціації УЄФА, отримує путівку в раунд плей-офф кваліфікації ЛЧ у Шляху чемпіонів.

Тобто, для потрапляння в груповий турнір чемпіону України потрібно пройти лише один раунд кваліфікації. Для віце-чемпіона України все куди складніше – срібному призеру УПЛ потрібно подолати три раунди кваліфікації Шляху представників. Завдання складне – влітку 2022-го у цьому переконалося київське Динамо, яке з труднощами пройшло Фенербахче і Штурм, але за всім статтями поступилося Бенфіці, після чого почало валитися і на внутрішній арені.

Щоправда, внаслідок дискваліфікації російських клубів для України є приємний нюанс. Якщо Лігу чемпіонів 2022/23 виграє команда, яка пробилася в груповий турнір на наступний сезон через національний чемпіонат, то чемпіон України (Шахтар, СК Дніпро-1, чи Зоря, яка все ще має шанси) отримає пряму путівку в основний раунд ЛЧ 2023/24. Для другої команди УПЛ нічого не зміниться – віце-чемпіон України стартуватиме з другого раунду Шляху представників.

Виходячи з цього, поглянемо, за кого українським командам потрібно вболівати у вирішальних матчах Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті та Реал гарантували собі участь у груповому турнірі ЛЧ 2023/24 ("містяни" вже точно не впадуть нижче другого місця АПЛ, а мадридцям потрібно набрати два очки у 5-ти турах Ла Ліги, щоб фінішувати в топ-4). Хтось із них 10 червня точно зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Якщо Ман Сіті чи Реал обіграє Мілан/Інтер, то чемпіон України гарантовано отримає місце в груповому турнірі ЛЧ 2023/24.

Із міланськими клубами питання поки відкрите. Наразі Інтер та Мілан перебувають на межі топ-4 Серії А. "Нерадзуррі" йдуть 4-ми, команда Стефано Піолі – п'ятою. Все ще може змінитися, адже до фінішу чемпіонату Італії залишається 4 тури. Існує і велика ймовірність зняття очок із Ювентуса, що безпосередньо вплине на розподіл путівок у Лігу чемпіонів, адже туринська команда тоді опуститься за межі топ-4. Хай там як, останній тур чемпіонату Італії запланований на 4 червня, а фінал Ліги чемпіонів у Стамбулі відбудеться 10 числа. До того часу СеріАльний пазл складеться і картина буде чіткою.

Якщо обидва міланські гранди фінішують у четвірці в Італії, то чемпіону України буде абсолютно байдуже, хто виграє фінал ЛЧ – в будь-якому випадку, найкраща команда УПЛ кваліфікується у груповий турнір напряму. Для віце-чемпіона України, знову ж таки, нічого не змінюється – все той же старт у другому раунді відбору.

Тепер про Лігу Європи. Як відомо, переможець турніру отримує пряму путівку в груповий турнір ЛЧ, якщо не кваліфікувався туди через чемпіонат. Серед усіх учасників півфіналів (Байєр, Рома, Ювентус та Севілья) лише туринці зберігають реальні шанси на путівку в ЛЧ через внутрішні змагання. Точніше, зберігали. Все йде до того, що після позбавлення очок Юве змушений буде вигравати Лігу Європи, щоб зіграти в найпрестижнішому євротурнірі.

У будь-якому випадку, для чемпіона України немає значення, хто виграє ЛЄ. Навіть якщо Ювентус здобуде трофей і уникне зняття очок в Серії А, то все одно пряма путівка в Лігу чемпіонів дістанеться третій команді Франції (п'ята країна в таблиці коефіцієнтів).

А от срібному призеру УПЛ потенційний тріумф Ювентуса в Лізі Європи пішов би на користь (за умови, що туринці таки залишаться в топ-4 Серії А). За таких обставин віце-чемпіон України стартував би у третьому раунді кваліфікації, а не в другому, і навіть у випадку вильоту опустився би одразу в групу Ліги Європи. Щоправда, це поки лише гіпотетично – невідомо, яким буде рішення у справі "Старої синьйори", яку звинувачують у фінансових махінаціях.

Про Рому, Байєр і, тим більше, Севілью, в контексті "допомоги" українським клубам говорити марно. Там шансів на топ-4 у своїх чемпіонатах обмаль (а у Севільї їх взагалі немає). Хіба що знекровлена та нестабільна Рома примудриться відіграти триочкове відставання від Мілана і чекатиме на позитивні новини щодо Ювентуса з кабінетів.

Головними претендентами на титул чемпіона України і, відповідно, пряму путівку в груповий турнір ЛЧ, є Шахтар і СК Дніпро-1. У випадку перемоги дніпровців над Олександрією у відкладеному матчі обидва лідери УПЛ матимуть по 60 очок за 5 турів до фінішу. Зоря набрала 55 балів, Динамо – 50.

Нагадаємо, Україна буде представлена у євросезоні 2023/24 п'ятьма клубами. Чемпіон та віце-чемпіон України отримають право зіграти в Лізі чемпіонів (хто де стартує – розписано вище). Третя команда УПЛ гратиме в плей-офф кваліфікації Ліги Європи (минулого року СК Дніпро-1 на цій стадії безапеляційно програв АЕКу Ларнака), а у випадку вильоту опуститься в групу Ліги конференцій. Четверта команда УПЛ (поки що нею є Динамо) стартує у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій (потрібно пройти двох суперників, щоб вийти у групу). П'ята команда України почне євросезон 2023/24 у другому раунді ЛК.