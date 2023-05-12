Заря попытается остановить Шахтер, а Скрипник протестирует СК Днепр-1 – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 28 тура
Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.
Матчи 28-го тура УПЛ будут сыграны в течение двух дней посреди недели: с 24 по 25 мая, сообщает официальный сайт организации.
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Центральным поединком тура будет дуэль между Зарей и Шахтером – луганчане все еще имеют шансы на золото УПЛ. Непростая встреча ждет еще одного фаворита чемпионской гонки – СК Днепр-1, который будет принимать Ворсклу.
24 мая (среда)
Колос – Динамо – 13:00
СК Днепр-1 – Ворскла – 13:00
Верес – Александрия – 15:00
Заря – Шахтер – 17:00
25 мая (четверг)
Минай – Рух – 13:00
Ингулец – Металлист 1925 – 14:00
Львов – Черноморец – 14:00
Кривбасс – Металлист – 15:00
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