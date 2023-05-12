Матчи 28-го тура УПЛ будут сыграны в течение двух дней посреди недели: с 24 по 25 мая, сообщает официальный сайт организации.

Шахтеру будет тяжелее всего, Заря пугает СК Днепр-1 – календарь претендентов на чемпионство в УПЛ и расклад на ЛЧ

Центральным поединком тура будет дуэль между Зарей и Шахтером – луганчане все еще имеют шансы на золото УПЛ. Непростая встреча ждет еще одного фаворита чемпионской гонки – СК Днепр-1, который будет принимать Ворсклу.

24 мая (среда)

Колос – Динамо – 13:00

СК Днепр-1 – Ворскла – 13:00

Верес – Александрия – 15:00

Заря – Шахтер – 17:00

25 мая (четверг)

Минай – Рух – 13:00

Ингулец – Металлист 1925 – 14:00

Львов – Черноморец – 14:00

Кривбасс – Металлист – 15:00

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