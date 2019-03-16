Шахтар обіграв Зорю на виїзді в заключному матчі першої частини УПЛ

Зоря програла донецькому Шахтарю 0:1 у 22-му турі чемпіонату України. Рахунок і огляд матчу УПЛ 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 17:00 за київським часом. Команда Фонсеки збиралась продовжити свою виграшну серію до 5-и матчів і збільшити перевагу над Динамо, яке грає в неділю, до 10-и очок. Зоря, що за останні 5 турів програла лише головному переслідувачу Шахтаря, прагнула відібрати очки у принципового суперника.

Зоря – Шахтар: відео онлайн-трансляція матчу

Перший момент команди створили на 22-й хвилині. Після тривалої комбінації Тайсон наважився на удар з-за меж штрафного – повз ворота. Зоря, хоч і захищалась великими силами, пропустила ледь не після дебютного влучного удару.

Ісмаїлі та Марлос почали затяжну атаку "гірників", яку вже нібито нейтралізовували господарі, однак Тайсон не дозволив Хомченовському вибити м'яч подалі. Болбат підхопив снаряд і вирізав подачу на дальню стійку. Жуніор Мораєс у стрибку ефектно випередив орендованого в Динамо Тимчика і прошив Філіпе. Сілас з перспективного штрафного дуже неточно пробив – перший та єдиний удар Зорі за 45 хвилин гри.

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Відзначимо, що Жуніор Мораєс, який забив єдиний гол у перші 45 хвилин, тримав руку на серці та виконував гімн України перед грою. Простий збіг чи вірний знак на користь вже другої натуралізації бразильця з Шахтаря? Екс-динамівець, до слова, перервав свою 261-хвилинну суху серію, забивши 16-й гол в УПЛ 2018/19 – найкращий бомбардир сезону.

Другий тайм стартував дуже жваво. Тайсон подарував Зорі м'яч, який через пас швиденько передали Будківському. Пилип був зобов'язаний забивати з близької відстані, але не завдав Пятову особливих труднощів. Ісмаїлі тут же відповів, проте його удару забракло влучності. Коваленко змарнував супершанс. Віктору дозволили двічі поспіль пробити з кількох метрів – спочатку у воротаря, а потім у захисника. Тайсон та Ісмаїлі зробили все, щоб 23-річний українець забив.

Ще розкішніший момент загубив Мораєс. Марлос віддав ідеальний пас під розстрільний удар, однак Жуніор пробив у Тимчика, від якого м'яч потрапив у руки Філіпе. Караваєв виграв верхову боротьбу після подачі кутового – Пятов знову на місці. У другому таймі Зоря, яка програвала Шахтарю у володінні 35 на 65 до перерви, почала значно краще комбінувати – 54% контролю і вдвічі більше влучних ударів із 45 по 75 хвилини це підтвердять.

Тайсон, в якого вже була жовта, надмірно емоційно з'ясовував стосунки з Тимчиком – в єврокубках міг би і на червону за таке нарватись. Мораєс, якому ще раніше дісталось від Сіласа, зазнав ушкодження на останній хвилині. Цікаво, що замість єдиного форварда Шахтаря вийшов номінальний півзахисник Тотовицький.

Шахтар набирає 57 очок і на 10 випереджає Динамо, в якого матч з Олімпіком в запасі. Зоря завершує першу частину сезону 4-ю із 32-ма очками.