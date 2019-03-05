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Мораєс подав документи на українське громадянство, – Циганик

18:04 1431 Читать на русском
Мораєс подав документи на українське громадянство, – Циганик
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик розповів про те, що форвард Шахтаря Жуніор Мораєс подав документи на отримання українського громадянства.

"Немає в списку збірної Мораєса. Схоже, що він не встиг отримати громадянство. Якась ситуація там відбувається, документи Мораєс вже подав.

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Шевченко все-таки відстоює свою точку зору: маєш паспорт – викликаємо, якщо немає – немає сенсу про щось говорити", – сказав Циганик в авторській програмі Циганик LIVE.

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Головне Натуралізація легіонерів для збірної України Ігор Циганик Збірна України Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Україна Україна
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