"Я йому ніколи не потисну руки", – Вернидуб – про образу на Фонсеку та "тунель кохання" з Динамо

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб зізнався, що образився на наставника Шахтаря Паулу Фонсеку через слова про прихильність до Динамо.

"Фонсека говорив про тунель кохання до Динамо? Боже збав. Якраз за це навіть не переживаю. Тоді у мене було величезне бажання відповісти. Хотів, щоб мені зателефонували. Дякую дружині. Вона каже: "Та будь розумніший, мудріший. Ти – доросла людина. Нехай говорить, що завгодно. Люди навпаки побачать, як ставиться до тебе Фонсека. Чим менше ти будеш говорити в його бік, тим мудріший ти будеш". Думаю, я обрав правильний шлях.

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Ніколи не говорив і не скажу погано про Фонсеку. Навіть після того, як він сказав, що я йому неприємний. Можете написати – я до нього ніколи не підійду і не подам руки. Ніколи. Ні в якій ситуації. Вважаю, він мене сильно образив і образив тими словами. Я до цього підходив і тиснув руки всім.

Мене оштрафували на 5 тисяч, точно так, як і його. Тільки не зрозумію, за що мене. Я повинен був бігти до нього? За що мене штрафувати, якщо людина не підійшла. А потім ще на інтерв'ю такі речі говорить. У мене не буде бажання підійти до цієї людини і протягнути руку.

Фонсека не погана людина для мене. Розумію, що він адекватний. Він це теж сказав, може, теж на емоціях. Але тим не менш, він розповів, що не хоче тиснути руку неприємним йому людям. Якщо я не помиляюся. Якщо я неприємний, то як я підійду до нього і подам руку, а він знову мені не подасть. Вийде, він мене образив. Він же знову мені руку не подасть. Треба бути мудрішими. Я просто не буду підходити і цього робити", – сказав Вернидуб Tribuna.

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