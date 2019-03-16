Зоря – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Шахтар переміг Зорю у 22 турі УПЛ (1:0). Дивіться відео гола та огляд матчу Зоря – Шахтар.

Шахтар зійшовся з Зорею у заключному матчі першої частини чемпіонату для обох команд. На 25-ій хвилині єдиний гол у зустрічі забив Жуніор Мораєс. Бразильський нападник замкнув навіс на дальній стійці воріт суперника.

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Підсумковий рахунок – 1:0. Шахтар набирає 57 очок і на 10 випереджає Динамо, в якого матч з Олімпіком в запасі. Зоря завершує першу частину сезону 4-ю із 32-ма очками.

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