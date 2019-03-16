Шахтер обыграл Зарю на выезде в заключительном матче первой части УПЛ

Заря проиграла донецкому Шахтеру 0:1 в 22-м туре чемпионата Украины. Счет и обзор матча УПЛ 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Заря – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени. Команда Фонсеки собиралась продолжить свою выигрышную серию до 5-и матчей и увеличить преимущество над Динамо, которое играет в воскресенье, до 10-и очков. Заря, за последние 5 туров проигравшая только главному преследователю Шахтера, стремилась отобрать очки у принципиального соперника.

Заря – Шахтер: видео онлайн-трансляция матча

Первый момент команды создали на 22-й минуте. После длительной комбинации Тайсон отважился на удар из-за пределов штрафной – мимо ворот. Заря, хоть и защищалась большими силами, пропустила едва ли не после дебютного точного удара.

Исмаили и Марлос начали затяжную атаку "горняков", которую уже якобы нейтрализовали хозяева, однако Тайсон не позволил Хомченовскому выбить мяч подальше. Болбат подхватил снаряд и вырезал подачу на дальнюю штангу. Жуниор Мораес в прыжке эффектно опередил арендованного в Динамо Тимчика и прошил Филипе. Силас с перспективного штрафного очень неточно пробил – первый и единственный удар Зари за 45 минут игры.

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Отметим, что Жуниор Мораес, который забил единственный гол в первые 45 минут, держал руку на сердце и выполнял гимн Украины перед игрой. Простое совпадение или верный знак в пользу уже второй натурализации бразильца из Шахтера? Экс-динамовец, к слову, прервал свою 261-минутную сухую серию, забив 16-й гол в УПЛ 2018/19 – лучший бомбардир сезона.

Второй тайм стартовал очень живо. Тайсон подарил Заре мяч, который через пас быстренько передали Будковскому. Филипп был обязан забивать с близкого расстояния, но не причинил Пятову особого труда. Исмаили тут же ответил, однако его удару не хватило точности. Коваленко упустил супершанс. Виктору позволили дважды подряд пробить с нескольких метров – сначала во вратаря, а затем в защитника. А ведь Тайсон и Исмаили сделали все, чтобы 23-летний украинец забил.

Еще более роскошный момент загубил Мораес. Марлос отдал идеальный пас под расстрельный удар, однако Жуниор пробил в Тимчика, от которого мяч попал в руки Филипе. Караваев выиграл верховую борьбу после подачи углового – Пятов снова на месте. Во втором тайме Заря, которая проигрывала Шахтеру во владении 35 на 65 до перерыва, начала значительно лучше комбинировать – 54% контроля и вдвое больше точных ударов с 45 по 75 минуты это подтвердят.

Тайсон, у которого уже была желтая, излишне эмоционально выяснял отношения с Тимчиком – в еврокубках мог бы и на красную за такое нарваться. Мораес, которому еще раньше досталось от Силаса, получил травму на последней минуте. Интересно, что вместо единственного форварда Шахтера вышел номинальный полузащитник Тотовицкий.

Шахтер набирает 57 очков и на 10 опережает Динамо, у которого матч с Олимпиком в запасе. Заря завершает первую часть сезона 4-й с 32-мя очками.