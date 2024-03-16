– Рік тому ви покинули Зорю, де провели великий відрізок своєї кар'єри. Як розійшлися із клубом?

– Розійшовся я не дуже добре. Не з командою чи з клубом, а особисто із президентом Євгеном Геллєром. Він не виконав свої зобов'язання переді мною.

Гравці Зорі пропонували Геллеру три варіанти уникнення бойкоту – джерело озвучило суму боргу перед командою

Пів року я фактично був без команди та переживав апатію. Були думки взагалі завершити із футболом. Дзвонили агенти, але я казав, що нічого не хочу. Керівництво соки попило з мене.

– Чим ви взагалі займалися протягом першої частини минулого сезону? Про вас майже нічого не було чутно.

– Відновлювався після операції на меніску у Німеччині. Мені допомогли батьки Йоеля Абу Ханни, які домовилися із лікарями. Після зустрівся із президентом клубу та знову повернувся до Німеччини на реабілітацію та до сім’ї. Відновлювався фізично та морально.

– Зоря вам залишилася винна гроші?

– Ми без грошей певний період сиділи ще до початку повномасштабного вторгнення. Після початку великої війни клуб взагалі пропав. Тодішній гендиректор Станіслав Оганов написав: "Бережіть себе, завдання – вижити". На цьому все. Потім вже перед стартом нового сезону запитали про розміри кросівок та коли й де збираємося.

Зоря винна мені гроші приблизно за рік. Нині із клубом у мене триває судовий процес. Я подав позов у Палату спорів УАФ. Контракт розірвав в односторонньому порядку.

– Геллер – це добро чи зло для Зорі?

– Тут інь та янь. Іноді складається враження, що для Геллєра це валіза без ручки, який і нести важко, і кинути шкода. Він тримає цю команду, молодець. Проте, знову ж таки, тримати та виконувати усі зобов'язання перед гравцями – це різні речі. Тому мені важко відповісти на це питання.

Раніше хлопці йшли в Зорю, бо вона грала у єврокубках. Зараз я не знаю, що клуб буде робити. Футбол – це одне велике болото, де усі спілкуються один з одним. Луганцям буде важко набирати футболістів, бо усі знають, що там майже немає жодних умов. Персоналу, який працює в Зорі, треба пам'ятник при житті ставити.

– Кажуть, що Геллер дуже важко виплачує обіцяні преміальні.

– Так-так. Я ось дивився інтерв'ю Геллєра "ТаТоТаке" та плювався в iPad. Людина іноді думає, що футболісти – це його раби, які винні перед ним", – сказав Шевченко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, нині у Зорі гучний скандал – лідери і старожили команди відмовились виходити на матчі УПЛ, поки Євген Геллер не видасть гравцям зароблені преміальні за участь у єврокубках. Натомість президент луганців вперто не хоче виконувати свої обіцянки, погрожуючи футболістам санкціями за порушення контрактів.

Скандал у Зорі – джерело назвало двох ініціаторів бойкоту