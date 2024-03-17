Півзахисник Зорі В'ячеслав Чурко прокоментував інформацію, що клуб покарав його за участь у бойкоті.

Провідні гравці луганців не грали проти Динамо. Цей бойкот мав мету змусити керівництво сплатити борги. Натомість Зоря почала службове розслідування з метою покарати винуватців.

Зоря розібралася з бунтівниками – трьох гравців відсторонили і оштрафували

Сайт уболівальників клубу повідомив, що трьох гравців команди відсторонили. Серед них нібито опинився В'ячеслав Чурко, але сам він заперечує цю інформацію.

"Це брехня. Я сьогодні був на тренуванні, але займався індивідуально, тому що ще не вилікував травму, через яку не грав у матчі з Динамо! І те, що я організатор якогось бунту – це повна маячня!" – зазначив Чурко в коментарі для tribuna.

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