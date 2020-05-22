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Зоря розірвала угоду з бразильським захисником

14:14 152 Читать на русском
Зоря розірвала угоду з бразильським захисником
Нуньєс Вієйра Лазіо / Фото з відкритих джерел

Луганський клуб попрощався з черговим бразильцем – оборонець не зміг зарекомендувати себе перед Віктором Скрипником.

Бразильський захисник Нуньєс Вієйра Лазіо більш не є гравцем Зорі, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

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24-річний оборонець приєднався до табору "мужиків" у липні 2019 року, однак так і не зумів закріпитися в основному складі. Співпрацю з футболістом припинено за обопільною згодою, а контракт, відповідно, розірвано.

Зважаючи на ситуацію з пандемією COVID-19, клуб дозволив Лазіо тренуватися індивідуально на навчально-тренувальній базі Зорі аж до відкриття кордонів і того моменту, коли він зможе покинути Україну.

Нагадаємо, після 23 турів Зоря посідає другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, набравши 46 очок.

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Теги
Зоря Зоря коронавірус Нуньєс Вієйра Лазіо Нуньєс Вієйра Лазіо
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