Зоря розірвала угоду з бразильським захисником

Луганський клуб попрощався з черговим бразильцем – оборонець не зміг зарекомендувати себе перед Віктором Скрипником.

Бразильський захисник Нуньєс Вієйра Лазіо більш не є гравцем Зорі, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Зоря продовжила контракти з двома гравцями

24-річний оборонець приєднався до табору "мужиків" у липні 2019 року, однак так і не зумів закріпитися в основному складі. Співпрацю з футболістом припинено за обопільною згодою, а контракт, відповідно, розірвано.

Зважаючи на ситуацію з пандемією COVID-19, клуб дозволив Лазіо тренуватися індивідуально на навчально-тренувальній базі Зорі аж до відкриття кордонів і того моменту, коли він зможе покинути Україну.

Нагадаємо, після 23 турів Зоря посідає другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, набравши 46 очок.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ