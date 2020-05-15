"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ

Віктор Циганков, Віталій Миколенко та ще 2 гравці Динамо потрапили в поле зору британських журналістів. Деякі гравці збірної України не дають спокою і фанатам топ-клубів АПЛ.

Видання Football.London відзначає, що останнім часом Челсі веде прекрасну трансферну політику, підписуючи молодих суперталантів. Щоправда здебільшого ці "проспекти" мають англійський паспорт, а ось за кордоном лондонський клуб працює не так активно на цьому напрямку. Джо Донах'ю, журналіст таких газет і телеканалів, як Guardian, Sky Sports, DAZN, MEN, Echo, розмірковує над неочевидними, але потенційно дуже прибутковими трансферами для Френка Лемпарада. Динамо посідає у цьому рейтингу вагому роль. Саме тут автор, який також співпрацює з порталом скаутингу, вбачає великі перспективу, зокрема, для заробітку.

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Креативна трансферна стратегія. Саме під таким соусом британський журналіст дає рекомендації для Марини Грановської – російського-канадської директорки Челсі. Лондонці мають всі шанси укласти кілька хитрих угод з молодими талантами, здатними грати за першу команду. Чому б не знайти нового Зієша тут і зараз – для цього не потрібно чекати, поки гравцю виповниться 27 років і він коштуватиме 40 мільйонів євро. На цих молодих іноземцях у перспективі можна буде самим підзаробити непоганих грошенят.

Лемпард відзначився своєю довірою до гравців віком до 21 року. Так, це були значно мірою вимушені дії, спровоковані трансферним баном Челсі. Утім, результат частенько викликав позитивний подив – клубна академія та загалом англійська земля виявилися багатими на таланти. Що ж до закордонних напрямків, у які варто інвестувати, то тут першим названо Херенвен –середняк Ередивізії, не обділений зірочками.

Саме в цьому нідерландському клубі починав своє сходження нагору Зієш. Тут футболістам до 21 року довіряють понад 50% ігрового часу, і вже є вагомі плоди. Атакувальне тріо Еджуке, ван Берген і Одгор оформило сумарно 23 голи та 12 асистів. У захисній лінії виділяються результативний центрбек Ботман (2 м'ячі забив сам, ще 4 рази віддав гольовий пас) та опорник Веерман (5+6). Всі молоді та перспективні, однак деякі з них незабаром повернуться з оренди в такі клуби, як Аякс та Сассуоло.

Є свої молоді таланти і в сусідньому чемпіонаті Бельгії. Головним кандидатом у Челсі пропонують партнера Романа Яремчука по атаці Гента. Джонатану Девіду лише 20, а канадський атакувальний хавбек, який може зіграти також у нападі, уже вражає продуктивністю – двозначні цифри і голів, і асистів. Щоправда тут ціна буде відповідно високою – під 25 мільйонів євро. У Педро влітку завершується контракт, і на заміну йому можна покликати одноклубника Едуарда Соболя. Крепен Д'ятта, лівий вінгер Брюгге, також надзвичайно універсальний – може зіграти на будь-якому з флангів чи в центрі атаки. Автор гольового пасу в матчі плей-офф Ліги чемпіонів проти Динамо (3:3).

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Прогнозують, що Челсі влітку шукатиме новачків насамперед на позиції правого вінгера та лівого захисника. Що ж, тут на допомогу могло б прийти Динамо. Адже в Києві "є ціла низка молодих гравців, яких виховала клубна молодіжка. Вони вже зробили перехід у дорослий футбол завдяки регулярним виступам в УПЛ. Майже кожен 5-й гравець чемпіонату України молодший за 21 рік, що робить його добротним проміжним етапом для розвитку юних талантів, які витримують конкуренцію у змаганнях головних команд. Віталій Миколенко у свої 20 вже є основним гравцем збірної України. Найсильнішою стороною лівого захисника є гра в обороні, тож він здатен стати адекватною підміною Маркосу Алонсо та Емерсону Пальмієрі.

На місці правого вінгера діє Віктор Циганков, якому виповнилося лише 22 роки. За останні 3 сезони гравець збірної України встиг взяти участь у надзвичайній кількості голів (87) за клуб в усіх турнірах. У Динамо також є низка захопливих талантів на інших ділянках поля. Центральний захисник Денис Попов допоміг Україні вперше в історії виграти Чемпіонат світу U-20. А Владислав Супряга – це швидкий форвард, який нещодавно оформив хет-трик проти Динамо, зігравши в оренді за СК Дніпро", – пише Донах'ю.

Відзначимо, що Циганков стає героєм фанатських форумів англійських топ-клубів далеко не вперше. Так, вболівальники Ліверпуля жваво обговорювали інформацію про те, що скаути "червоних" пильно стежили за Віктором деякий час тому. Мовляв, український талант спокійно міг би підміняти Салаха. А ось фанати Манчестер Юнайтед розглядають Циганкова як цікаву альтернативу замість коштовного підписання Санчо. Звісно, схвалення вболівальників і навіть скаутинг клубів – це все ще дуже далеко до предметних розмов. А якщо Суркіс не відступиться від вимог у 50 мільйонів євро, не бачити нам Віктора в топ-чемпіонаті дуже довго.

Однак статистика джокера збірної України справді вражає. Двозначні цифри голів та асистів (якби не зупинка поточного, вже б третій рік поспіль оформив "дабл-дабл") у перші 2 сезони після відходу Ярмоленка зробили його тотальним лідером Динамо за голами та асистами: 17+14 за підсумками першої кампанії з Хацкевичем, через рік 20+17 і зараз 11+8. Травма (відтак і менша кількість матчів), а також певний спад киян зупинили постійне зростання показників продуктивності, але віце-капітан команди все ще залишається найкращим серед партнерів за цими двома ключовими показниками.

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