Зоря продовжила контракти з двома гравцями

Дмитро Хомченовський та Віталій Вернидуб підписали нові угоди з клубом – до 30 червня 2022 року.

Зоря оголосила про продовження співпраці з хавбеком Дмитром Хомченовським та захисником Віталієм Вернидубом. Обоє продовжать захищати кольори клубу до літа 2022 року, інформує офіційний сайт Зорі.

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Чинні угоди обох футболістів завершувалися цього літа. 32-річний Вернидуб приєднався до Зорі в сезоні 2011/12, а у 2015-му перейшов у Габалу. Два роки тому повернувся до лав луганського клубу. Що стосується Хомченовського, то у 30-річного півзахисника кар'єра склалася схожим чином. Після відходу із Зорі у 2015-му він пограв у Понферрадіні, Ягеллонії та Уралі, після чого повернувся в Україну.

До слова, Зоря після 23 турів УПЛ посідає 2 місце, випереджаючи Динамо завдяки кращим показникам в особистих матчах.

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