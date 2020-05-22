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Заря разорвала соглашение с бразильским защитником

14:14 8 Читати українською
Заря разорвала соглашение с бразильским защитником
Нуньес Виейра Лазио / Фото из открытых источников

Луганский клуб попрощался с очередным бразильцем – защитник не смог зарекомендовать себя перед Виктором Скрипником.

Бразильский защитник Нуньес Виейра Лазио больше не является игроком Зари, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Заря продлила контракты с двумя игроками

24-летний защитник присоединился к лагерю "мужиков" в июле 2019 года, однако так и не сумел закрепиться в основном составе. Сотрудничество с футболистом прекращено по обоюдному согласию, а контракт, соответственно, расторгнут.

Учитывая ситуацию с пандемией COVID-19, клуб позволил Лазио тренироваться индивидуально на учебно-тренировочной базе Зари до открытия границ и того момента, когда он сможет покинуть Украину.

Напомним, после 23 туров Заря занимает вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 46 очков.

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Заря Заря коронавирус Нуньес Виейра Лазио Нуньес Виейра Лазио
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