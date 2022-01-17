Зоря на своєму сайті повідомила про припинення співпраці із захисником Агроном Руфаті.

Зоря підписала екс-форварда Шахтаря

Луганський клуб та футболіст розірвали угоду за взаємною згодою.

Нагадаємо, 22-річний македонець приєднався до команди Віктора Скрипника у вересні 2020 року з хорватської Істри. За цей час він провів за "мужиків" 16 матчів, в яких відзначився однією результативною передачею. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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