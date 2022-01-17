Зоря попрощалась з досвідченим захисником
14:15 - Читать на русском
Луганці продовжують тасувати свій склад – черговим непротрібним виявився Агрон Руфаті.
Зоря на своєму сайті повідомила про припинення співпраці із захисником Агроном Руфаті.
Зоря підписала екс-форварда Шахтаря
Луганський клуб та футболіст розірвали угоду за взаємною згодою.
Нагадаємо, 22-річний македонець приєднався до команди Віктора Скрипника у вересні 2020 року з хорватської Істри. За цей час він провів за "мужиків" 16 матчів, в яких відзначився однією результативною передачею. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.
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