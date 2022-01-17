Луганці приступили до повноцінної підготовки до другої частини сезону.

У неділю, 16 січня, Зоря вилетіла на зимовий збір до Туреччини, повідомляє офіційний сайт "мужиків".

Зоря підписала екс-форварда Шахтаря

Головний тренер Віктор Скрипник взяв з собою 31 футболіста. До переліку потрапили: Ахмед Алібеков, Сергій Булеца, Віталій Вернидуб, Олександр Гладкий, Фагундес Крістіан, Захедітабар Шахаб, Максим Імереков, Владислав Кабаєв, Максим Луньов, Єгор Назарина, Жунінью, Денис Фаворов, Дмитро Хомченовський, Ловро Цвєк, Микита Шевченко, Євген Смирний, Даниїл Алефіренко, Дмитро Мацапура, Ігор Снурніцин, Раймонд Овусу, Олександр Сапутін, Антон Жилкін, Гільєрме, Максим Хлань, Назар Байрук, Денис Нагнойний, Максим Сміян, Абдулла Абдуллаєв, Юрій Дудник, Данило Скорко, Юрій Тлумак. Олег Данченко у зв'язку із загибеллю дружини приєднається до команди пізніше.

Базуватиметься команда у готелі Susesi Luxury Resort. Перший турецький етап підготовки триватиме до 1 лютого.

Нагадаємо, на цьому зборі у Зорі заплановано п'ять спарингів.

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