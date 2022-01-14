Зоря оголосила про підписання українського нападника Абдулли Абдуллаєва, повідомляє офіційний сайт "мужиків".

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19-річний футболіст перейшов у команду Віктора Скрипника у статусі вільного агента і уклав з луганцями угоду до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, Абдуллаєв – вихованець донецького Шахтаря. У сезоні 2019/20 у 15 матчах він забив за "гірників" 21 гол. За його плечами 5 поєдинків у Юнацькій лізі УЄФА (1 гол). У липні 2021-го він покинув "помаранчево-чорних" і дотепер залишався без команди.

Окрім того, Зоря продовжила контракт з воротарем Олександром Сапутіним – він виступатиме за луганців до 30 червня 2025 року. До слова, 18-річний кіпер був у заявці першої команди, але поки так і не дебютував.

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