Кваліфікація Ліги конференцій, 2-й тур, матчі-відповіді

Габала (Азербайджан) – Фехервар (Угорщина) – 2:1

Голи: Мурадов, 34, Сілва, 73 – Зівзівадзе, 44

Нереалізований пенальті: Него, 40 (Фехервар)

Кішварда (Угорщина) – Кайрат (Казахстан) – 1:0

Гол: Мешановіч, 39

Віборг (Данія) – Судува (Литва) – 1:0

Гол: Саїд, 1

Динамо Батумі (Грузія) – Лех (Польща) – 1:1

Голи: Вацладзе, 64 – Червінскі, 76

Рига (Латвія) – Ружомберок (Словаччина) – 2:1

Голи: Бабец, 39, Сойсало, 58 – Масло, 53 (пен.)

Славія Прага (Чехія) – Сент-Джозефс (Гібралтар) – 7:0

Голи: Олаїнка, 18, 29, Юречка, 20, Філа, 34, Тьєхі, 48, Евертон, 90+3, Траоре, 90+4

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Фехервар на виїзді поступився Габалі. Мурадов в середині першого тайму вивів господарів вперед, та ще до перерви угорці зрівняли. Спочатку Него не зумів реалізувати одинадцятиметровий, однак вже за чотири хвилини грузинський нападник Зівзівадзе відновив статус-кво. За 15 хвилин до завершення матчу Сілва вивів Габалу вперед, проте цього не вистачило, аби бодай вирівняти становище за сумою двох матчів – перша зустріч завершилась перемогою Фехервара 4:1. До слова, у складі "Віді" весь матч провели Євген Макаренко і Артем Шабанов, а Іван Петряк вийшов на заміну на 63-й хвилині.

Ще один угорський клуб – Кішварда – на власному полі завдяки голу боснійського нападника Мешановіча мінімально здолав казахський Кайрат, повторивши результат першого матчу. У складі господарів повний матч відіграли одразу троє наших співвітчизників – голкіпер Артем Одінцов та захисники Антон Кравченко і Віктор Гей. Хавбек Богдан Мельник з'явився на 58-й хвилині, а воротар Михайло Готра залишився в запасі.

Віборг забив у ворота Судуви вже на першій хвилині і втримав переможний рахунок до кінця матчу. Не допоміг литовцям і український півзахисник Євген Протасов, який вийшов на останні 15 хвилин. За сумою двох матчів саме данці йдуть далі.

Батумське Динамо на власному полі намагалось реабілітуватись за нищівну поразку від Леха у першому матчі (0:5). У другій сорокап'ятихвилинці грузини спромоглись пробити нашого Артура Рудька, однак не втримали перемогу, розписавши бойову нічию. Олександр Азацький потрапив у заявку Динамо, проте на поле так і не вийшов.

Рига з Юрієм Вакулком (Філіппов та Юрченко були відсутніми навіть у заявці) вдруге здолала словацький Ружомберок і впевнено пробилась у наступний раунд турніру.

Празька Славія влаштувала справжнє побиття Сент-Джозефсу. Гібралтарці пропустили сім сухих голів, за сумою двох поєдинків поступившись 0:11. Тили чеської команди надійно прикривав Тарас Качараба, який відбігав повний матч.

Таблиця коефіцієнтів: Динамо вірне традиції, Україна втрачає перший клуб, наближає крах Росії і не підпускає конкурентів