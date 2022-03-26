Форвард Десни Денис Безбородько продовжить кар'єру у Дьормоті, повідомляє офіційний сайт клубу.

Президент Десни відповів на звинувачення у тому, що клуб залишив напризволяще своїх гравців

27-річний футболіст перейшов в угорський клуб на правах оренди і виступатиме в ньому до завершення сезону (30 червня 2022 року).

Нагадаємо, Безбородько – вихованець Шахтаря. Встиг також пограти за Маріуполь, Зорю та Олександрію. До Десни приєднався у січні 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

До слова, після 25-ти турів Дьормот у турнірній таблиці чемпіонату Угорщии йде передостаннім, маючи у своєму активі 25 очок.

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