Безбородько офіційно перейшов у чемпіонат Угорщини
Нападник Денис Безбородько поповнить колонію українців у сусідній першості.
Форвард Десни Денис Безбородько продовжить кар'єру у Дьормоті, повідомляє офіційний сайт клубу.
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27-річний футболіст перейшов в угорський клуб на правах оренди і виступатиме в ньому до завершення сезону (30 червня 2022 року).
Нагадаємо, Безбородько – вихованець Шахтаря. Встиг також пограти за Маріуполь, Зорю та Олександрію. До Десни приєднався у січні 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.
До слова, після 25-ти турів Дьормот у турнірній таблиці чемпіонату Угорщии йде передостаннім, маючи у своєму активі 25 очок.
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