Луганський колектив тепер знає ім'я суперника, з яким змагатиметься за вихід у груповий етап третього за престижністю євротурніру.

Сьогодні, 28 липня, відбуваються матчі-відповіді другого раунду відбору Ліги конференцій. Зокрема, Універсітатя Крайова зустрічалась з Влазнією.

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Румунський колектив впевнено розгромив албанців (3:0) на домашньому полі й за сумою двох поєдинків (4:1) пробився у наступний раунд. Там на Універсітатю, згідно з жеребом, чекає саме Зоря.

Перша зустріч команд запланована на 4 серпня у польському місті Люблін, стартовий свисток повинен пролунати о 20:30. Матч-відповідь відбудеться рівно за тиждень – 11 серпня.

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