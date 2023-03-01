Луганці підсилилися ще 2 гравцями. Перший – захисник Павло Полегенько, інформує офіційний сайт клубу.

Зоря оголосила про трансфер чемпіона світу U-20

Вихованець Динамо встиг пограти за Говерлу, Зірку, Маріуполь, Інгулець, Десну та Львів. Першу половину сезону 28-річний Полегенько провів за "містян" – 9 матчів, один асист. Зоря не розголошує жодних деталей угоди, але, ймовірно, йдеться про трансфер на правах вільного агента.

Другий новачок луганців – Едуардо Герреро. Його перехід поки офіційно підтвердив лише Маккабі Тель-Авів, якому належать права на 23-річного панамця. Це оренда до кінця сезону з опцією викупу. На першу половину сезону нападника "позичали" єрусалимському Бейтару. Там Геррейро відверто не вразив – 0 голів за 12 матчів, а упродовж останніх 3 місяців провів на полі жалюгідні 27 хвилин.

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