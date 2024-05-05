Динамо розтрощило Колос у грі 27-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Динамо – Колос на "Футбол 24".

Перший тайм пройшов фактично без моментів, а от по перерві Ярмоленко підрізав м'яч після навісу Шапаренка, а Бондаренко не зреагував і забив у власні ворота. Через 3 хвилини Андрій забив вже сам класним ударом у дальній кут з правої, а Буяльський миттєво зробив рахунок 3:0.

Динамо без Ваната відвантажило 5 голів у ворота Колоса за тайм – Ярмоленко знову забив, кияни залякують перед Класичним

Після цього Динамо добило суперника – Кабаєв класним ударом у дальній верхній кут забив четвертий м'яч, а Волошин поставив крапку в зустрічі після передачі Караваєва з флангу.