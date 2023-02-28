Зоря оголосила про трансфер чемпіона світу U-20
13:22 - Читать на русском
Півзахисник Кирило Дришлюк офіційно став частиною луганської команди.
Зоря на своєму офіційному сайті повідомила про прихід Кирила Дришлюка, приєднавшись до клубу на правах вільного агента.
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Останнім його клубом була Олександрія, яку він покинув менше ніж тиждень тому. До цього Дришлюк встиг пограти за латвійський Спартакс та за Зірку.
У поточному сезоні Кирило зіграв у 12 матчах, не відзначившись результативними діями. У 2019 році хавбек став чемпіоном світу в складі збірної України U-20.
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