Зоря на своєму офіційному сайті повідомила про прихід Кирила Дришлюка, приєднавшись до клубу на правах вільного агента.

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Останнім його клубом була Олександрія, яку він покинув менше ніж тиждень тому. До цього Дришлюк встиг пограти за латвійський Спартакс та за Зірку.

У поточному сезоні Кирило зіграв у 12 матчах, не відзначившись результативними діями. У 2019 році хавбек став чемпіоном світу в складі збірної України U-20.

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