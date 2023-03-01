Луганчане усилились еще 2 игроками. Первый – защитник Павел Полегенько, сообщает официальный сайт клуба.

Заря объявила о трансфере чемпиона мира U-20

Воспитанник Динамо успел поиграть за Говерлу, Зирку, Мариуполь, Ингулец, Десну и Львов. Первую половину сезона 28-летний Полегенько провел за "горожан" – 9 матчей, один ассист. Заря не разглашает никаких деталей сделки, но, вероятно, речь идет о трансфере на правах свободного агента.

Второй новичок луганцев – Эдуардо Герреро. Его переход пока официально подтвердил только Маккаби Тель-Авив, которому принадлежат права на 23-летнего панамца. Это аренда до конца сезона с опцией выкупа. На первую половину сезона нападающего "одолжили" иерусалимскому Бейтару. Там Геррейро откровенно не впечатлил – 0 голов за 12 матчей, а за последние 3 месяца провел на поле жалкие 27 минут.

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