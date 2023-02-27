Руслан Ротань дебютував в ролі головного тренера клубу УПЛ, безпосередньо долучившись до ефектного камбеку в матчі 6-го туру проти Металіста 1925 (3:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Честь відкрити другу частину сезону УПЛ отримав поєдинок на КСК Ніка між Олександрією та Металістом 1925. Афішею матчу виступав дебют Руслана Ротаня в ролі головного тренера клубу УПЛ. Та і на його протистояння з екс-одноклубником Едмаром було цікаво поглянути.

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Очікувалось, що зустріч буде небагатою на моменти. Явного посилення команди за зиму не отримали, а на зборах все було сумно. Олександрійці виграли лише 2 матчі з 10-ти, забивши всього 11 м'ячів, а харків'яни тільки в одному з 9-ти спарингів провели більше одного гола.

Втім, хід зустрічі на КСК Ніка в черговий раз довів просту істину – не варто орієнтуватись на результати товарняків. Ще до перерви телеглядачі побачили три голи. Рахунок було відкрито вже на 7-й хвилині – це Третьяков прийняв передачу від Мустафаєва й вистрілив з лінії штрафного. Олександрія вийшла вперед!

Після цього гра заспокоїлась, однак в середині першого тайму Металіст 1925 шокував господарів. На 21-й хвилині Ткачук замкнув подачу від Русина, спрямувавши м'яч під дальню стійку, а на 33-й Бичек завершив контру "жовто-синіх" ударом з правого краю карного майданчика – 1:2! А ще був хороший постріл Ременюка з близької дистанції штрафного повз ближню штангу.

Олександрія не попливла. Всього за хвилину після пропущеного гола Мустафаєв крутив м'яч з правого краю штрафного. Точності трішечки забракло – як і Михайленку на 39-й, коли той пробивав головою. Зрештою, відпочивати футболісти відправились за переваги Металіста 1925 у рахунку.

З огляду на завершення першого тайму, можна було очікувати на камбек підопічних Руслана Ротаня. Під це завдання тренер освіжив атаку, випустивши Кожушка й Кобзаря замість Шулянського та Волошина. Тим більш неочікуваним став третій гол харків'ян, проведений за хвилину по перерві! Потужний постріл Русина метрів з 18-ти парирував Горох, а Шершень зіграв на добиванні – 1:3!

Господарі не здалися. На 53-й хвилині вони могли повернутись у гру, влаштувавши паніку в штрафному Металіста 1925. Її результатом стала травма голкіпера Мозіля, замість якого випустили Сидоренка. Втім, активність підопічних Руслана Ротаня після цього ще довго не конвертувалась у цікаві моменти. Наставник "аграріїв" змушений був провести ще одну серію замін – на полі з'явились Ковалець і Калітвінцев (Рибалка й Цуріков відправились відпочивати).

Вони вийшли на 67-й хвилині, а вже на 68-й Олександрія скоротила відставання в рахунку! Заміни спрацювали. Ковалець знайшов передачею Мустафаєва, а той з правого флангу покотив м'яч на лінію штрафного. Третьяков прийняв його й потужно вистрілив у лівий нижній кут – 2:3! Ще за кілька хвилин Бабогло замикав подачу, але Владислав пробив точно в руки голкіперу.

Тепер вже Едмар намагався перегорнути хід гри, випустивши Дмитренка й Абдулаєва на 80-й хвилині, однак вже на 81-й знову спрацювали заміни Ротаня. Калітвінцев виконав навіс, Кожушко скинув його на Кобзаря, а той розстріляв ворота – 3:3!

На 85-й Калітвінцев міг і сам відзначитись, вистріливши під поперечку. Сидоренко парирував. Взагалі, наприкінці зустрічі Олександрія домінувала. Не вистачало лише моментів – після пострілу Калітвінцева хорошого шансу на гол довелося чекати аж 10 хвилин. Героєм міг стати Ковалець, який змістився до ліні штрафного й бахнув повз праву стійку.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию – 3:3! Шикарне відкриття весняної частини сезону. Олександрія набрала 25 очок, залишившись на п'ятій позиції й наблизившись до Зорі на відстань трьох залікових балів. Металіст 1925 піднявся на сьому позицію, маючи 19 пунктів в активі.

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