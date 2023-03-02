Луганці під завершення трансферного вікна оформили ще два переходи.

Зоря заявила на сезон нападника Шахтаря Владислава Погорілого та захисника Ворскли Віталія Мороховця, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Про умови та терміни контрактів не повідомляється.

Нагадаємо, 19-річний Погорілий виступав за юнацьку команду "гірників". У поточному сезоні зіграв 21 матч і забив 17 м'ячів у всіх турнірах (1 гол і 1 асист в 7 поєдинках Юнацької ліги УЄФА). 19-річний Мороховець провів 18 матчів у юнацьків команді полтавців.

До слова, Зоря перед стартом другої частини сезону йде у турнірній таблиці УПЛ четвертою, маючи у своєму активі 28 очок.

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