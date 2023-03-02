Луганчане под завершение трансферного окна оформили еще два перехода.

Заря заявила на сезон нападающего Шахтера Владислава Погорелого и защитника Ворсклы Виталия Мороховца, сообщает официальный сайт УПЛ.

Бурда официально покинул Динамо и присоединился к Заре

Об условиях и сроках контрактов не сообщается.

Напомним, 19-летний Погорелый выступал за юношескую команду "горняков". В текущем сезоне сыграл 21 матч и забил 17 мячей во всех турнирах (1 гол и 1 ассист в 7 поединках Юношеской лиги УЕФА). 19-летний Мороховец провел 18 матчей в юношеской команде полтавчан.

К слову, Заря перед стартом второй части сезона идет в турнирной таблице УПЛ четвертой, имея в своем активе 28 очков.

Шахтер разгромил Минай – Трубин допустил грубый ляп, Ракицкий удивил во время гимна, Сикан оформил дубль