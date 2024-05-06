На початку нульових легенда "дияволів" покалічив Альфа-Інге Холанда. Тепер Кін не оминає жодної нагоди, щоб уколоти зіркового сина норвежця – Ерлінга.

"Довбик може замінити Холанда": український тренер з Європи не бачить перспектив для Циганкова в Манчестер Сіті

Після матчу проти Арсенала (0:0) Рой висміяв Холанда-молодшого за мляву гру: "Це футболіст четвертого дивізіону".

До речі, сьогодні, 6 травня, в АПЛ Крістал Пелас прийматиме Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: лондонці переможуть вдома іменитого суперника. Коефіцієнт на перемогу Пелас – 2,35. Звитягу МЮ оцінили у 2,9. У нічию вірять найменше – 3,85. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,48, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,74.

Днями Ерлінг оформив покер у ворота Вулверхемптона і відповів ірландцю: "Якщо чесно, ця людина мене не цікавить".

Втім, Кін знайшов ще одну причину причепитися до бомбардира Ман Сіті. "Ми побачили, що під час заміни Холанд повівся як розпещений нахаба. Всі забувають про це, адже Сіті виграв, а він забив. Після 4 голів він має право на таку реакцію? Ні, це абсолютно не так", – відрубав Кін у студії Sky Sports.

"Behaving like a spoilt brat"



Roy Keane is not holding back about Erling Haaland pic.twitter.com/GKiGV44zR8 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 5, 2024

Холанд розгромив Вулвз, оформивши покер і ставши в один ряд з Коулом та Оуеном – Ман Сіті впритул наблизився до Арсенала