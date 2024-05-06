"Холанд повівся як розпещений нахаба": легенда МЮ ламав батька Ерлінга, а тепер воює зі зірковим сином
Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Рой Кін явно має зуб на родину Холандів.
На початку нульових легенда "дияволів" покалічив Альфа-Інге Холанда. Тепер Кін не оминає жодної нагоди, щоб уколоти зіркового сина норвежця – Ерлінга.
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Після матчу проти Арсенала (0:0) Рой висміяв Холанда-молодшого за мляву гру: "Це футболіст четвертого дивізіону".
Днями Ерлінг оформив покер у ворота Вулверхемптона і відповів ірландцю: "Якщо чесно, ця людина мене не цікавить".
Втім, Кін знайшов ще одну причину причепитися до бомбардира Ман Сіті. "Ми побачили, що під час заміни Холанд повівся як розпещений нахаба. Всі забувають про це, адже Сіті виграв, а він забив. Після 4 голів він має право на таку реакцію? Ні, це абсолютно не так", – відрубав Кін у студії Sky Sports.
Холанд розгромив Вулвз, оформивши покер і ставши в один ряд з Коулом та Оуеном – Ман Сіті впритул наблизився до Арсенала