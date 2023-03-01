Бурда офіційно покинув Динамо та приєднався до Зорі
1 березня 19:19 - Читать на русском
Захисник Динамо Микита Бурда став гравцем луганської Зорі.
Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що Микита Бурда перебрався до Зорі.
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Зазначається, що захисник приєднався на правах оренди до кінця поточного сезону. Його контракт з "біло-синіми" завершується 30 червня 2023 року.
Додамо, що Бурда у цьому сезоні зіграв лише в 2 матчах у всіх турнірах. До цього Микита в офіційних матчах не грав понад два роки через важкі травми.
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