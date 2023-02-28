Шахтар завдяки звитязі над Минаєм (4:1) у перенесеному матчі 9-го туру УПЛ впритул наблизився до СК Дніпра-1. Звіт читайте на "Футбол 24".

Шахтар перед стартом весняної частини чемпіонату відставав від СК Дніпра-1 на 5 очок, але підопічні Ігора Йовічевіча мали два матчі в запасі (проти одного у "спортклубівців). Перший з них "гірники" проводили у Львові проти Миная. Проблем у цій зустрічі ніхто не очікував – втім, варто було не забувати про нічию в останній зустрічі цих команд, та і Володимир Шаран свій крайній поєдинок з донеччанами виграв.

Ярослав Ракицький вперше після повернення в Шахтар повернувся у стартовий склад на офіційний матч. Центрбек з неоднозначною репутацією здивував виконанням гімну – він робив це тихо, з опущеною головою, але з рукою на серці. Мар'ян Швед в цей момент був ще менш емоційним.

Average гімн України fan vs. Average гімн України Enjoyer pic.twitter.com/douOj2QVnB — Майкл Сич (@totsamiymisha94) February 28, 2023

У першому таймі донеччани домінували. Ігрову перевагу Шахтар конвертував у два швидких голи. На 8-й хвилині Степаненко відкрив рахунок, замкнувши подачу Судакова з кутового.

Тарас Степаненко ударом головою з подачі з кутового відкриває рахунок у матчі з Минаєм ?#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/3tme8EbvMe — Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) February 28, 2023

На 15-й же Сікан прийняв пас від Матвієнка й пробив поміж ніг гокліперу – 0:2! На 28-й Зубков отримав проникний пас від Судакова й міг забивати третій, однак із правого краю штрафного Олександр вистрілив у небо.

Втім, Минай користувався індивідуальними помилками захисників Шахтаря. Зокрема, на 12-й хвилині Бондар не зміг перехопити лонгбол Гончара, дозволивши Вишневському вийти віч-на-віч з Трубіним. На 25-й же Конопля втратив Байдала при подачі з кутового, дозволивши йому пробити з кількох метрів – в обох випадках Анатолій врятував.

Такий прекрасний перформанс підвищував цінник на голкіпера "гірників", але все обнулилося на 31-й хвилині. Воробчак бахнув з дальньої дистанції низом і по центру, однак Трубін пропустив м'яч поміж руками! 1:2! Минай повернувся у гру.

Інтрига тривала недовго. На 39-й хвилині Конопля обійшов Рогозинського й увірвався у штрафний, а захисник "лисиць" вирішив просто вдарити Юхима по ногах. Бездумно, бездарно. Арбітр призначив пенальті, а Судаков його реалізував – 1:3.

Відпочивати команди відправились саме за цього рахунку. В другому ж таймі Шахтар досить швидко закрив інтригу. Дальній удар Зубкова у протихід на 58-й хвилині Бандура потягнув, але на 60-й з-за меж штрафного приклався Сікан – Данило ефектно поклав м'яч у правий нижній кут. 1:4.

Після цього Ігор Йовічевіч став знімати з гри лідерів. Останні 30 хвилин пройшли доволі спокійно, хоча новачок Келсі міг відзначитись двічі. Два його удари з близької відстані парирував Бандура. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу донеччан з рахунком 4:1.

Таким чином, Шахтар набрав 33 очки, впритул наблизившись до СК Дніпра-1 – "гірники" тримаються на відстані двох очок. Минай з 14 заліковими балами в активі залишився тринадцятим.