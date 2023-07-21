Зоря підписала бразильського захисника, – ЗМІ
09:00 - Читать на русском
Журналіст Михайло Співаковський розповів про підсилення луганської Зорі в захисній ланці.
24-річний захисник Джордан приєднався до Зорі на правах оренди, повідомляє ТаТоТаке.
СК Дніпро-1 вирішив піти скандальним шляхом Зорі – лідера молодіжної збірної України відлучили від першої команди
Луганці також матимуть опцію викупу гравця. Портал Transfermarkt оцінює Джордана в 350 тисяч євро, а права на гравця належать бразильському Сіанорте. Основне його амплуа – центральний захисник.
Поточний сезон Джордан проводить у бразильській Віла Нові (Серія B) та встиг зіграти в 12 матчах без результативних дій.
Троє українців вийшли на Ворсклу, фіаско Цітаішвілі, гол екс-збірника став вирішальним: Ліга конференцій
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter