Журналіст Михайло Співаковський розповів про підсилення луганської Зорі в захисній ланці.

24-річний захисник Джордан приєднався до Зорі на правах оренди, повідомляє ТаТоТаке.

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Луганці також матимуть опцію викупу гравця. Портал Transfermarkt оцінює Джордана в 350 тисяч євро, а права на гравця належать бразильському Сіанорте. Основне його амплуа – центральний захисник.

Поточний сезон Джордан проводить у бразильській Віла Нові (Серія B) та встиг зіграти в 12 матчах без результативних дій.

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