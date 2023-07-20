Троє українців вийшли на Ворсклу, фіаско Цітаішвілі, гол екс-збірника став вирішальним: Ліга конференцій
Третій розіграш Ліги конференцій набирає обертів.
Ліга конференцій, кваліфікація
Нарва – Пюнік – 0:3 (перший матч – 0:2)
Голи: Дашян, 8, Жунінью, 14, Юрічіч, 66
Діла – Дунайска Стреда – 2:0 (1:2)
Голи: Гейл, 33, Сантос, 78
Мілсамі – Паневежис – 0:1 (2:2)
Гол: Кейта, 56
Санта Колома – Пенібонт – 2:0 у додатковий час (1:1)
Голи: Гаррідо, 105+1, Новоа, 119
Вилучення: Венеблс, 114 (П)
Динамо Батумі – Тірана – 1:2 (1:1)
Голи: Капанадзе, 90 – Лушк'я, 28, Деліу, 77
Зімбру – Ла Фіоріта – 1:0 (1:1)
Гол: Дедечко, 35
Нарва Матвія Буренка ще раз поступилась Пюніку Браткова і Карасюка. Естонці в рідних стінах зазнали ще гіршого фіаско, ніж на виїзді.
Відразу троє українців проходять у наступний раунд разом з Ділою. Кіпер Кучеренко, форвард Ковталюк і тренер Демченко святкують реванш над Дунайскою Стредою. Наступний суперник – Ворскла.
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Загалом на цьому етапі вистачало дербі українців. Паневежису (Мірошник, Щедрий) вистачило одного гола, щоб пройти Мілсамі (Терехов). Вихованець Карпат Андрій Маркович став учасником надщільної дуелі. Його Санта-Колома дотиснула Пенібонт у компенсований час.
Георгій Цітаішвілі та Іван Литвиненко з єврокубками прощаються. Динамо Батумі на своєму полі пропустило двічі від Тірани і не змогло відігратись.
У Дениса Дедечка справи значно кращі. Екс-хавбек збірної України приніс Зімбру перемогу над Ла Фіорітою і вихід до наступної стадії.
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