Ліга конференцій, кваліфікація

Нарва – Пюнік – 0:3 (перший матч – 0:2)

Голи: Дашян, 8, Жунінью, 14, Юрічіч, 66

Діла – Дунайска Стреда – 2:0 (1:2)

Голи: Гейл, 33, Сантос, 78

Мілсамі – Паневежис – 0:1 (2:2)

Гол: Кейта, 56

Санта Колома – Пенібонт – 2:0 у додатковий час (1:1)

Голи: Гаррідо, 105+1, Новоа, 119

Вилучення: Венеблс, 114 (П)

Динамо Батумі – Тірана – 1:2 (1:1)

Голи: Капанадзе, 90 – Лушк'я, 28, Деліу, 77

Зімбру – Ла Фіоріта – 1:0 (1:1)

Гол: Дедечко, 35

Нарва Матвія Буренка ще раз поступилась Пюніку Браткова і Карасюка. Естонці в рідних стінах зазнали ще гіршого фіаско, ніж на виїзді.

Відразу троє українців проходять у наступний раунд разом з Ділою. Кіпер Кучеренко, форвард Ковталюк і тренер Демченко святкують реванш над Дунайскою Стредою. Наступний суперник – Ворскла.

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Загалом на цьому етапі вистачало дербі українців. Паневежису (Мірошник, Щедрий) вистачило одного гола, щоб пройти Мілсамі (Терехов). Вихованець Карпат Андрій Маркович став учасником надщільної дуелі. Його Санта-Колома дотиснула Пенібонт у компенсований час.

Георгій Цітаішвілі та Іван Литвиненко з єврокубками прощаються. Динамо Батумі на своєму полі пропустило двічі від Тірани і не змогло відігратись.

У Дениса Дедечка справи значно кращі. Екс-хавбек збірної України приніс Зімбру перемогу над Ла Фіорітою і вихід до наступної стадії.

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