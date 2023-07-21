Заря подписала бразильского защитника, – СМИ
09:00 - Читати українською
Журналист Михаил Спиваковский рассказал об усилении луганской Зари в защитном звене.
24-летний защитник Джордан присоединился к Заре на правах аренды, сообщает ТаТоТаке.
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Луганчане также будут иметь опцию выкупа игрока. Портал Transfermarkt оценивает Джордана в 350 тысяч евро, а права на игрока принадлежат бразильскому Сианорте. Основное его амплуа – центральный защитник.
Текущий сезон Джордан проводит в бразильской Вила Нове (Серия B) и успел сыграть в 12 матчах без результативных действий.
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