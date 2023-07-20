"Не домовившись про подовження контракту з Олександром Назаренком, в СК Дніпро-1 вирішили маринувати гравця, не підпускаючи до першої команди.

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Нещодавно хавбек уклав угоду з Поліссям, яка почне діяти від зими (контракт з дніпрянами чинний до 31 грудня 2023 року, – Футбол 24). Через це керівництво його нинішнього клубу веліло їхати до Дніпра (основа проводила збір в Ужгороді, – Футбол 24). Там футболіст нині тренується з юнацьким складом. Грати за нього, ясна річ, не зможе. А викупити його за певну компенсацію в Житомир уже зараз виявляється непростою справою. Та є надія, що пристрасті вляжуться і до абсурду ситуація не доходитиме", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

До слова, Transfermarkt оцінює вартість Назаренка у 800 тисяч євро.

Нагадаємо, спосіб "маринувати гравців" добре освоїла Зоря: спочатку від самоуправства клубу постраждав Владислав Кочергін, який нині феєрить в Ракуві, а згодом подібної долі зазнав Максим Хлань, який, врешті, в односторонньому порядку розірвав контракт з луганцями.

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