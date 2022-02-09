Луганці завершили досить напружений ігровий день – підопічні Віктора Скрипника зіграли у двох матчах за день.

Контрольні матчі.

Зоря – Металург Бекабед – 2:2

Голи: Алефіренко, 89, Абдуллаєв, 90 – ?, 2, ?, 83

Зоря – Вальмієра – 2:1

Голи: Хомченовський, 28, Овусу, 31 – Гуйє, 62

У першому матчі Зоря розійшлась миром з узбекським Металургом. Вже на 2 хвилині луганці пропустили, а на 83 хвилині узбеки подвоїли перевагу. Втім, підопічним Скрипника вдався фантастичний камбек – Алефіренко та Абдуллаєв за 2 хвилини зробили рахунок нічийним.

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А от у другому поєдинку Зоря святкувала перемогу в грі з латвійською Вальмієрою. Обидва голи українського клубу були забиті до перерви: Хомченовський спочатку класно пробив з лінії штрафного, а Овусу через 3 хвилини реалізував вихід один на один. Суперник один м'яч відіграв, але луганці виявились сильнішими.

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