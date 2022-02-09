Полтавська Ворскла невдало завершила спаринг з польською Лодзю. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Контрольні матчі

Ворскла – Лодзь – 0:1

Гол: Ковальчик, 29

Долю матчу між Ворсклою та Лодзею визначив досить курйозний гол поляків. Захисник полтавців невдало вибив м'яч зі штрафної прямо на ногу супернику, який одразу і забив. Відзначимо, що у складі Ворскли вийшли одразу двоє гравців, які перебувають у клубі на перегляді.

Ворскла офіційно підписала гравця збірної Естонії

Слід зазначити, що Лодзь виступає у другому дивізіоні чемпіонату Польщі, посідаючи десяте місце. Додамо, що Ворскла з 33 очками посідає 5 місце у турнірній таблиці, відстаючи від четвертої Зорі на 3 пункти.

Динамо – ідеальна опція для форварда Шахтаря: йому потрібен Луческу, або Гроші не пахнуть