Ворскла програла польській Лодзі в контрольному матчі – не допомогли гравці на перегляді
Полтавська Ворскла невдало завершила спаринг з польською Лодзю. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.
Контрольні матчі
Ворскла – Лодзь – 0:1
Гол: Ковальчик, 29
Долю матчу між Ворсклою та Лодзею визначив досить курйозний гол поляків. Захисник полтавців невдало вибив м'яч зі штрафної прямо на ногу супернику, який одразу і забив. Відзначимо, що у складі Ворскли вийшли одразу двоє гравців, які перебувають у клубі на перегляді.
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Слід зазначити, що Лодзь виступає у другому дивізіоні чемпіонату Польщі, посідаючи десяте місце. Додамо, що Ворскла з 33 очками посідає 5 місце у турнірній таблиці, відстаючи від четвертої Зорі на 3 пункти.
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