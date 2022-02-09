Луганчане завершили довольно напряженный игровой день – подопечные Виктора Скрипника сыграли в двух матчах за день.

Контрольные матчи.

Заря – Металлург Бекабед – 2:2

Голы: Алефиренко, 89, Абдуллаев, 90 – ?, 2, ?, 83

Зоря – Вальмиера – 2:1

Голы: Хомченовский, 28, Овусу, 31 – Гуйе, 62

В первом матче Заря разошлась миром с узбекским Металлургом. Уже на 2-й минуте луганчане пропустили, а на 83-й минуте узбеки удвоили преимущество. Впрочем, подопечным Скрипника удался фантастический камбек – Алефиренко и Абдуллаев через 2 минуты сделали счет ничейным.

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А вот во втором поединке Заря праздновала победу в игре с латвийской Вальмиерой. Оба гола украинского клуба были забиты до перерыва: Хомченовский сначала классно пробил с линии штрафной, а Овусу через 3 минуты реализовал выход один на один. Соперник один мяч отыграл, но луганчане оказались сильнее.

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