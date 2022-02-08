Динамо не без проблем здолало Динамо Тбілісі (1:0) в одному з останніх спарингів на другому зимовому зборі. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Товариський матч 8 лютого 2022 року

Динамо Київ – Динамо Тбілісі – 1:0

Гол: Кулач, 21

Склад Динамо Київ: Бущан (Моргун, 74) – Кендзьора (Тимчик, 46), Бурда (Забарний, 46), Боль (Сирота, 46), Дубінчак (Караваєв, 46) – Сидорчук (Бражко, 46), Гармаш (Шапаренко, 46) – Кулач (Циганков, 46), Буяльський (Де Пена, 46), Вітінью (Антюх, 46) – Шкурін (Ванат, 31 (Бєсєдін, 62))

Напередодні Динамо вистраждало перемогу над Рударом, а вже наступного дня вийшло на контрольний матч з однойменним клубом із столиці Грузії. Третій рік поспіль команди зустрілися в лютому на зборах. В обох попередніх дуелях українці перемагали з сухим рахунком. Востаннє грузини забивали своїм тезкам ще у 1989 році. Після того кияни незмінно перемагали, не пропускаючи голів. Тбілісців тренує Кахабер Цхададзе, колишній захисник Ман Сіті. Чинні віце-чемпіони Грузії досі жодного разу не перемагали у 2022 році (дві нічиї та поразка у спарингах, лише 1 забитий гол), а одним із суперників був Львів (0:0).

Динамо Київ – Динамо Тбілісі: онлайн-трансляція матчу

Боль на рівному місці віддав м'яч суперникам по лівому флангу. Пощастило 19-річному вихованцю Динамо, що екс-форвард молодіжної збірної України Біленький не розібрався у штрафному. Перший удар на 7 хвилині. Гармаш зі штрафного приклався не дуже влучно. Шкурін непогано відкривається і скидає під удар. Знову Гармаш пробивав, знову над поперечиною. Колишній вінгер юнацької збірної Гвінеї Усман Камара пройшов кількох суперників. Міг бути провал на правому фланзі захисту киян, але Вітінью відтягнувся назад і підчистив у неприємній ситуації.

Бразилець міг завершувати сам після ідеального пасу п'ятою від Шкуріна. Знову забракло влучності. Буяльський ледь не вивів білоруського форварда на побачення з воротарем – не вдалося покарати грузинів за помилку під високим тиском. Пройшла проникна передача на Біленького. Станіслав витягнув на себе Бущана і відкинув у центр. Дубінчак у падінні заблокував розстрільний удар. Снаряд зрикошетив захиснику в руку, але судді справедливо не побачили достатньо підстав для пенальті.

Кулач, якого вже не вперше пробують на фланзі (сьогодні вийшов на позиції правого вінгера), забив супергол на 21 хвилині. Буяльський відкинув назад, Владислав без обробки прошив дальню дев'ятку. Сидорчук ривком виборов трохи простору, але далі переграв сам себе обманними фінтами а-ля Роналдо і просто завалився на витоптаний турецький газон. Гармаш грубо прийняв Біленького. Довелося зупиняти гру, але український форвард оговтався. Боль пасом на хід відмінно розіграв штрафний зі своєї половини. Шкурін отримав купу простору, однак цього разу перемудрив з передачею п'ятою. Майже відразу після цього Іллю замінили на ще молодшого Ваната.

Дуже скромні атакувальні можливості Тбілісі. Непогано шукає м'яч Біленький, фінтить ліворуч Камара. Цього надто мало. Черговий грубий підкат ззаду Гармаша. Якби це був офіційний матч, уже могло так легко не обійтися для Дениса. Дозволили кияни спокійно обводити і пробити перед своїм штрафним. Бущан спокійно взяв цей удар. Гармаш викотив пас Сидорчуку. Фірмовий дальній постріл, снаряд просвистів поруч з хрестовиною.

Білорус Антілевський вдруге за кілька хвилин спокійно обіграв захисника киян, а ось далі Біленький пошкодував віддати зворотній пас і пробив у блок. Суддя змушений підбігати на виховну розмову до тренера Тбілісі. Відчутні проблеми в Києва з виведенням м'яча через пас від свого штрафного. Бурда обирає безпечніші можливості, у Боля і Бущана постійно обмаль варіантів. Гармаш добре зіграв на перехопленні, а далі не віддав під удар і припустився втрати. Проливною зливою завершується 1 тайм.

Шапаренко після штрафного, який заробив Караваєв, пробив вище воріт. Де Пена розкішно скинув грудьми Циганкову. Віктор теж виконав усе ідеально. Натомість Ванат, відігравши ще одного захисника, з кількох метрів пробив прямо у воротаря. Антюх раз-у-раз помиляється, Шапаренко запоров зусилля Тимчика та Де Пени у перспективній атаці. Дуже багато браку від обох команд після перерви. Одна дія на плюс – дві у мінус. Добротний удар Циганкова метрів з 30. Воротар грузинів витягує цей стандарт.

Де Пена крутив зі ще одного штрафного. Мінімальний промах. Тимчик в останній момент перериває небезпечну подачу на дальню стійку, яку вже був готовий замикати суперник. Дуже складні умови для гри. Вітер, шалена злива. Бражко перехопив перед чужим штрафним. Захисник збірної Того Гбеньйон грубо вдарив по нозі Бєсєдіна. На щастя, Артем не дуже постраждав. Циганков з ідеальної позиції закинув снаряд над поперечкою. Бєсєдін на швидкості легко увірвався з правого флангу в центр штрафного майданчика. Ось тільки на акцентованіший удар не вистачило сил.

Тбілісі вимагає пенальті за нібито гру рукою Забарного. Удар з рикошетом від захисника спантеличив 20-річного воротаря Моргуна, який полетів у зовсім інший кут. Ледь минулося. Тимчика надто легко хитнули у штрафному, не пройшла лише передача на дальню стійку. Моргун спокійно взяв ще парочку ударів метрів з 20. Погодний шторм ніби перекинувся на штрафний українців в останні хвилин 10. Самі собі почали привозити проблеми. Добре, що молодий голкіпер був одним з небагатьох, хто залишався спокійним. З несподіваними боями вдалося втримати традиційну суху перемогу над Тбілісі.