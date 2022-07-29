Зоря на своєму сайті повідомила про проведення ще одного спарингу, який відбудеться у суботу, 30 липня. Суперником підопічних Патріка ван Леувена будуть одночасно два польські колективи.

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У першому таймі протистояти Зорі буде представник третього дивізіону Блонянка, у другому – команда четвертого дивізіону Гутнік. Матч відбудеться у місті Блонь, на домашньому стадіоні Блонянки. За луганців зіграють переважно ті, хто мало грав у попередніх поєдинках.

Переглянути гру можна буде на YouTube-каналі Зорі. Початок зустрічі о 12:00 за київським часом.

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