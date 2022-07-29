Заря объявила очередного спарринг-партнера – луганчане проведут матч одновременно с двумя польскими клубами
"Мужики" продолжаю подготовку к официальным поединкам.
Заря на своем сайте сообщила о проведении еще одного спарринга, который состоится в субботу, 30 июля. Соперником подопечных Патрика ван Леувена будут одновременно два польских коллектива.
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В первом тайме противостоять Заре будет представитель третьего дивизиона Блонянка, во втором – команда четвертого дивизиона Гутник. Матч состоится в Блоне, на домашнем стадионе Блонянки. За луганцев сыграют преимущественно те, кто мало играл в предыдущих поединках.
Посмотреть игру можно будет на YouTube-канале Зари. Начало встречи в 12:00 по киевскому времени.
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