Заря на своем сайте сообщила о проведении еще одного спарринга, который состоится в субботу, 30 июля. Соперником подопечных Патрика ван Леувена будут одновременно два польских коллектива.

Заря усилилась экс-форвардом Шахтера с опытом выступлений в Европе

В первом тайме противостоять Заре будет представитель третьего дивизиона Блонянка, во втором – команда четвертого дивизиона Гутник. Матч состоится в Блоне, на домашнем стадионе Блонянки. За луганцев сыграют преимущественно те, кто мало играл в предыдущих поединках.

Посмотреть игру можно будет на YouTube-канале Зари. Начало встречи в 12:00 по киевскому времени.

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