Валерій Кривенцов вирішив написати заяву про звільнення за особистим бажанням після невдалого матчу проти Маккабі в Лізі конференцій, інформує офіційний сайт луганського клубу. Разом з ним пішов помічник Олександр Коваль.

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Младен Бартуловіч підтвердив цю інформацію раніше і повідомив, що він бере на себе обов'язки тимчасового головного тренера. Втім, за нинішньою інформацією Зорі, цю роботу виконуватиме Юрій Коваль. Він 6 років допомагав Юрію Вернидубу (2011 – 2017), а потім працював на функціонерських посадах.

Нагадаємо, найближчий матч Зоря проведе 12 листопада, приймаючи ЛНЗ.

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