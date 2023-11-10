"Знаю, що я відповідатиму за підготовку тільки до поєдинку з ЛНЗ. Оскільки після змін на тренерському містку пройшло ще дуже мало часу, тому й конкретики, що буде після поєдинку з черкасцями, немає.

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З цієї ж причини поки не можу сказати, хто допомагатиме мені у недільному поєдинку. Можливо, якась інформація щодо цього з'явиться завтра. Команда вже прибула до Львова й в суботу проведе тренування", – сказав Бартуловіч у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Кривенцова вирішили прибрати після поразки від Маккабі Тель-Авів (1:3) у поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги конференцій. У чемпіонаті України луганці йдуть у зоні перехідних матчів, після 13-ти турів посідаючи у турнірній таблиці тринадцяту сходинку (10 очок).

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