"Спочатку начебто гра вдавалася, біля наших воріт не було моментів. Правильно тактично діяли, зіграли за такою ж схемою, як вони. Тобто кожен знав, за кого відповідає у захисті. Намагалися на швидких атаках, звичайно, створювати моменти.

Чергове фіаско Шарана і Ко у відеоогляді матчу Колос – Минай – 2:0

Але 2 стандартних положення, 2 кутових... Хоча ми працювали над цим, кожен знав, з ким грати. На превеликий жаль, пропустили. У другому таймі змінили схему, почали більше грати на атаку. Після вилучення можна сказати тільки хороші слова нашим хлопцям. Грали непогано, агресивно, пресингували, фізично витримали. Але треба розпочинати так гру. Ми у такій ситуації, що треба проти кожної команди діяти агресивніше.

Чи є у мене індивідуальні претензії до гравців? Це внутрішні проблеми. Звичайно, вони завжди є. Але я не хочу називати прізвища. У мене є претензія до себе в першу чергу. Нехай кожен у собі розбирається – тоді буде порядок та результат", – сказав Шаран в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 14-ти турів Минай продовжує йти у турнірній таблиці УПЛ останнім, маючи у своєму активі лише 6 очок.

Колос впевнено переграв Минай, піднявшись на шосте місце – закарпатці досі без перемог в УПЛ