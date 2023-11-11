Валерий Кривенцов решил написать заявление об увольнении по личному желанию после неудачного матча против Маккаби в Лиге конференций, сообщает официальный сайт луганского клуба. Вместе с ним ушел помощник Александр Коваль.

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Младен Бартулович подтвердил эту информацию раньше и сообщил, что он берёт на себя обязанности временного главного тренера. Впрочем, по нынешней информации Зари, эту работу будет выполнять Юрий Коваль. Он 6 лет помогал Юрию Вернидубу (2011 – 2017), а затем работал на функционерских должностях.

Напомним, ближайший матч Заря проведет 12 ноября, принимая ЛНЗ.

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