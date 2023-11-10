У попередньому раунді ми залишилися без очок. Шахтар свій матч Барселоні програв, а Зоря відпочивала, бо зустріч з Маккабі перенесли через збройний конфлікт в Ізраїлі. Цього тижні був дзеркальний тур, і він подарував нас приємну несподіванку. Донеччани в номінально домашньому поєдинку обіграли зіркову банду Хаві Ернандеса. На жаль, луганці не змогли підтримати земляків, безвольно програвши свій матч.

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Тож бали до таблиці коефіцієнтів УЄФА приніс лише Шахтар. Перемога над Барселоною коштувала 0,4 бала, наш сезонний рейтинг тепер становить 3,100. Україна зберегла загальне сімнадцяте місце, але дозволила Ізраїлю скоротити відставання на 0,1 бала. У цьому контексті поразка Зорі прямому конкуренту має додаткове негативне значення.

Нагадаємо, від України в єврокубках починали боротьбу п'ять команд (Ворскла, СК Дніпро-1, Динамо, Зоря та Шахтар). Саме на такий коефіцієнт діляться усі набрані очки – так два пункти за перемогу "гірників" Барсою конвертувалися в 0,4 бала, які й пішли до таблиці коефіцієнтів. От і маємо, що у загальному рейтингу цього сезону ми посідаємо аж 28 місце, лише цього тижні випередивши Косово.

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Квоту в єврокубки на наступний сезон формують показники за останні п'ять років. Завдяки минулим здобуткам Україна має непогані шанси щонайменше зберегти 17-те місце. Окрім того, реально випередити Сербію. Клуби з цієї країни знову не набрали очок взагалі, тож відстань скоротилася на 0,4 бала. Щоб дістати цього конкурента, потрібно ще дві перемоги.

Потрапляння у топ-15 наразі можливе лише математично, а якщо відверто, то це, скоріше, недосяжна мрія. Україні більше потрібно остерігатися тих, хто позаду. Зокрема, Греція покращує свій коефіцієнт кожного туру, адже досі має чотири команди.