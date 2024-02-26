Зоря переможно стартувала у весняній частині сезону 2023/24, обігравши Ворсклу. Чорноморець же врятувався у грі проти Оболоні. Відеоогляди обох матчів можна переглянути на "Футбол 24".

Зоря мінімально обіграла Ворсклу. На 14-й хвилині Кірюханцев забив, але гол луганців скасували через офсайд в епізоді до цього. Єдиний гол у зустрічі забив новачок Яков Башіч, який головою замкнув скидку Герреро після подачі кутового.

Зоря у більшості мінімально здолала Ворсклу – Долганський дебютував з поразки, новачок луганців став героєм

В іншому матчі ігрового дня Оболонь дивом не перемогла Чорноморець. "Пивовари" мали колосальну перевагу за ударами, але повели в рахунку лише на 74-й хвилині – Краснопір забив після подвійної помилки захисників. Втім, одесити примудрились єдиним ударом за гру відігратись – Штогрін забив після подачі кутового.

Чорноморець дивом врятував нічию з Оболонню – одесити шокували слабкою грою