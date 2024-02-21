"Зоря змінила місце проведення матчу, не повідомивши про це керівництво стадіону ані усно, ані письмово. Нагадаємо, що ще 2 лютого ФК Зоря звернувся до керівництва стадіону Авангард із проханням провести тут матч 18-го туру УПЛ.

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І ми почали готувати футбольне поле до гри, аби матч пройшов на найвищому рівні. А клуб змінює місце проведення матчу, не попередивши про це. Луганська Зоря втратила не тільки лідируючі позиції в українському футболі, але й солідність у відносинах", – йдеться на Facebook-сторінці стадіону Авангард Ужгородської міської ради.

Нагадаємо, що Зоря лише 19 лютого визначилась, де прийме Ворсклу в домашньому поєдинку – на стадіоні Полісся в Житомирі.

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