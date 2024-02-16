Вже за тиждень українська Прем'єр-ліга виходить з зимової відпустки. Вперше за тривалий час команди отримають підтримку у вигляді глядачів на трибунах.

Як повідомлялось раніше, представники УПЛ отримали дозвіл на допуск вболівальників на трибуни. У кожного клубу буде свій ліміт, визначений і затверджений місцевою військовою адміністрацією.

Клуб УПЛ отримав дозвіл на допуск уболівальників на стадіон – камбек відбудеться одразу після поновлення чемпіонату

За інформацією KDK, Чорноморець готовий прийняти на однойменному стадіоні від 1 до 2 тисяч фанатів. Шахтар на Львів-Арені обмежиться присутністю 400 глядачів – така невелика кількість пояснюється розташуванням стадіону, який знаходиться фактично у полі і навколо немає якихось укриттів. Верес раніше повідомляв про можливість допуску до 1300 фанатів.

Досі не визначились з цифрами Динамо, Кривбас та Полісся. Кияни розраховують на підземний перехід на Європейській площі, оскільки до Майдану Незалежності 800 метрів (а згідно з вимогою має бути не більше 500 метрів).

Натомість здивували кількістю Карпати. Головний претендент на вихід в УПЛ готовий прийняти 3000 вболівальників. "Зелено-білі" проводять домашні матчі на стадіоні Україна, який знаходиться ближче до центру Львова, тому там є більше варіантів з укриттями.

Нагадаємо, УПЛ після зимової перерви стартує матчем між ЛНЗ та Кривбасом, який відбудеться у п'ятницю, 23 лютого.

"Васю, за тобою приїхали" – мене посадили у "воронок" і повезли": захисник Карпат про Колиму, роботу на шахті і Юрчишина