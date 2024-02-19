Зоря змогла домовитись з Поліссям, аби скористатись його ареною для зустрічі з Ворсклою.

Зоря на своєму сайті повідомила, що матч 18-го туру УПЛ проти Ворскли відбудеться у Житомирі.

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Першу частину сезону луганці провели у Києві на арені Лівого берега, а під час зимової паузи поповзли чутки, що клуб планує приймати суперників на стадіоні Авангард в Ужгороді. Виявилось, що "чорно-білих" попросили знайти собі прихисток лише на одну гру – проти Ворскли, оскільки технічні служби Лівого берега ще не завершили підготовку газону до відновлення сезону.

Зоря дійсно планувала зіграти з полтавцями в Ужгороді, однак розглядала й інші варіанти. Зрештою, було вирішено зекономити в часі, який команда витратить на подорож до Закарпаття, і провести гру на арені Полісся.

Нагадаємо, матч між Зорею і Ворсклою відбудеться у понеділок, 26 лютого. Початок зустрічі о 13:00.

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