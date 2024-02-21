"Заря изменила место проведения матча, не уведомив об этом руководство стадиона ни устно, ни письменно. Напомним, что еще 2 февраля ФК Заря обратился к руководству стадиона Авангард с просьбой провести здесь матч 18-го тура УПЛ.

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И мы начали готовить футбольное поле к игре, чтобы матч прошел на самом высоком уровне. А клуб меняет место проведения матча, не предупредив об этом. Луганская Заря потеряла не только лидирующие позиции в украинском футболе, но и солидность в отношениях", – говорится на Facebook-странице стадиона Авангард Ужгородского городского совета.

Напомним, что Заря только 19 февраля определилась, где примет Ворсклу в домашнем поединке – на стадионе Полесье в Житомире.

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