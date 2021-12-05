Дев'ятиматчева безвиграшна серія Інгульця змушувала його з перших хвилин йти в атаку. Зоря, очевидно, розуміла це і не форсувала події, хоча перший небезпечний момент у матчі створили саме господарі. На шостій хвилині Артем Громов ледь не відкрив рахунок – його потужний удар з-за меж штрафного у карколомному стрибку не без проблем вибив на кутовий Шуст.

Гості огризнулись за дві хвилини: після навісу зі стандарту м'яч прилетів до Алі Салема і тунісець потужно пробив – сферу зупинила спина захисника. У наступній атаці Майкл Гопе міг виходити сам на сам, але Вернидуб прочитав ситуацію і скосив нападника, за що отримав справедливий "гірчичник".

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Загалом у першій третині тайму Інгулець здивував своєю настирністю – петровці більше часу проводили на половині поля суперника і подали 5 кутових. На 20-й хвилині вирішив перевірити Шуста і Ловро Цвєк – поруч зі стійкою. Згодом момент не реалізували Гладкий і Шахаб, почергово пробиваючи у суперників. В середині тайму після помилки захисника м'яч прилетів до Козака на лівому фланзі і лише вчасний вихід і самовіддана гра Мацапури вберегли Зорю від гола.

Одразу по перерві Громов цілив у ближній кут – Шуст у падінні забрав сферу. Згодом Богдан вчасно зреагував і на постріл Булеци.

На 60-й хвилині Інгулець втратив стовідсоткову нагоду вийти впере. Запорожець знайшов пасом у центрі поля Стефена, той запустив правим флангом Коваленка. Останній увірвався у штрафний і прострілив у центр на Козака. Олександр дивом не влучив у ворота – Мацапура не встигав закрити вільний кут воріт. А вже у наступній атаці забила Зоря. Після подачі з кутового Шуст перший удар від Фаворова відбив, однак на добивання не встиг – Артем у падінні проштовхнув сферу під кіпером петровців.

Стефен майже одразу міг зрівнювати, але його гарматний удар з близької відстані просвистів над поперечиною. Згодом Опанасенко наважився на дальній удар – задумано гарно, виконано не дуже. За десять хвилин до завершення матчу Інгулець спробував забомбардувати ворота Мацапури, але захисники самовіддано кидалися під м'яч. Вже у доданий час Булеца дивом не влучив у ворота.

Перемога принесла Зорі 35 очок і підняла на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ, Інгулець з 10 пунктами залишився чотирнадцятим.

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